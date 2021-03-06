Цитаишвили философски воспринял свою ужасную травму
22:50 - Читати українською
Хавбек Ворсклы Георгий Цитаишвили старается не вешать нос в сложной ситуации.
34’ Алексей Быков
Владислав Кулач 35’
34’ Алексей Быков
35’ Владислав Кулач
Чемпион мира U-20 рискует не сыграть до конца сезона из-за перелома ноги, который получил в победном матче против Мариуполя (1:0).
"Не имею права говорить на эту тему": Цитаишвили отреагировал на слухи о желании играть за Грузию
"What doesn't kill you, makes you stronger (Что тебя не убивает, делает сильнее). Спасибо за поддержку", – написал Цитаишвили в Instagram.
Добавим, что хавбек провел в текущем сезоне 7 матчей, отметился одним голом. Игрок принадлежит Динамо, а с января выступает за Ворсклу на правах аренды.
Ворскла одолела Мариуполь благодаря пенальти – приазовцы доигрывали вдевятером, Цитаишвили получил травму
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