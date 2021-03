Чемпион мира U-20 рискует не сыграть до конца сезона из-за перелома ноги, который получил в победном матче против Мариуполя (1:0).

"Не имею права говорить на эту тему": Цитаишвили отреагировал на слухи о желании играть за Грузию

"What doesn't kill you, makes you stronger (Что тебя не убивает, делает сильнее). Спасибо за поддержку", – написал Цитаишвили в Instagram.

Добавим, что хавбек провел в текущем сезоне 7 матчей, отметился одним голом. Игрок принадлежит Динамо, а с января выступает за Ворсклу на правах аренды.

