Программу дня в Испании закрывал поединок в Памплоне между Осасуной и Барселоной. Каталонцы в случае победы закрепили бы за собой вторую позицию в Ла Лиге, оторвавшись от Реала на три очка, а также сократили бы отставание от Атлетико до двух зачётных баллов. На эту встречу Рональд Куман вышел в схеме 3-5-2, сделав всего две замены по сравнению со стартом на Севилью – вместо травмированного Пике вышел Умтити, а Дембеле в основе заменил Гризманн.

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Ожидалось, что Осасуна закроется и станет искать счастья в редких контратаках и на стандартах, в то время как Барса будет доминировать. Впрочем, не тут-то было: в первом тайме активнее играли именно памплонцы, которые провели вдвое больше ударов (6 vs 3) – причём они позволяли себе даже удары с центра поля уже на 2-й минуте встречи. Кстати, Кальери тогда попал в створ. На 14-й же Барха должен был забивать с линии штрафной – мяч летел в девятку, но Барсу спас тер Штеген.

Матч едва не завершился уже на 20-й минуте в результате выхода Месси один на один и фола голкипера Эрреры. Тот даже успел получить прямую красную, однако решение отменили – Лионель попал в офсайд. Это был лучший момент каталонцев до 30-й минуты, когда Месси включил магию. Он заметил рывок Альбы по флангу и вырезал фантастическую диагональ на левый край штрафной, а Жорди ударом под перекладину открыл счёт. 0:1!

Осасуна, однако, не сдалась, едва не отыгравшись на 34-й минуте, когда Мингеса проспал рывок Рубена Гарсии под заброс Монкайолы. Хавбек памплонцев вышел на свидание с тер Штегеном и пробил с левого угла вратарской – Марк-Андре спас Барселону. В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "блаугранас".

После перерыва Рональд Куман сменил сехму на 4-3-3, сняв Умтити и выпустив Дембеле. На первых минутах второго тайма показалось, что этот ход работает, ведь каталонцы проводили хорошие атаки и завершали их ударами. Так, на 48-й Месси бил с 23-х в метров в правый угол (Эррера парировал), а на 51-й и 56-й с дистанции стреляли Дембеле и Дест – последние две попытки накрыли защитники, после чего Барса неожиданно перестала обострять. Даже выход Брейтуэйта и Мориба не спасал ситуацию. К эндшпилю встречи "блаугранас" выдавили из себя только легкий дальний удар Педро который Эррера спокойно забрал.

У Осасуны получалось ещё меньше. Только Кальери не останавливался: на 69-й минуте Хонатан летел на замыкание высокой подачи на дальнюю штангу – не замкнул. На 70-й Кальери дотянулся до навеса из глубины, но удар головой оказался очень неточным. На 73-й же Будимир зацепился за кросс, но мяч просто отлетел от него в руки тер Штегену. Вот и всё, что создали памплонцы.

Барселона же ближе к завершению поединка стала прижимать хозяев. Организовав несколько классных атак, каталонцы могли забивать на 80-й минуте: Месси запустил разрезную передачу на Альбу, а тот с острого угла попытался перебросить голкипера – мяч попал в голову Эрреры. На 82-й Месси мог и сам забивать в результате обыгрыша с Брейтуэйтом – его финальный удар накрыли, но уже через минуту гости таки дожали соперника. Месси выкатил пас на линию полукруга, а Мориба, качнув защитников, пробил под левую штангу. 0:2! На этом вопрос о победителе был снят. Осасуна не забила даже гол престижа.

Таким образом, Барселона набрала 56 очков, оторвавшись от Реала на три зачётных балла. У "сливочных" есть матч в запасе, однако до Классико "блаугранас" будут иметь преимущество даже при равенстве очков – у них лучше разница голов. До Атлетико всего два пункта, но у "матрасников" ещё два поединка в запасе. Осасуна же осталась на тринадцатой позиции с 28 очками в активе.

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