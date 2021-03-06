Оба коллектива к отчетному матчу подходили не в лучшем настроении. Олимпик после возобновления сезона проиграл все три матча. Если поражение от Динамо не выглядит критически, то от встреч с СК Днепр-1 (на тот момент последняя команда в таблице) и с Минаем ждали гораздо большего. В частности, это касается руководства дончан, которое на стало тянуть и организовало перестановку на тренерском мостике. К работе в Украине вернулся Юрий Калитвинцев, который уже успел дебютировать, уступив Минаю.

Вокруг Луиша Каштру последнее время тоже много распрей и слухов. Дошло до того, что Дарио Срна публично опроверг информацию и о конфликте португальца с Марлосом, и о возможном увольнении главного тренера. Стоит признать, что оснований хватает. Все началось с неуверенного ответного матча в Лиге Европы против Маккаби, который продолжился поражениями от Зари и Агробизнеса. Последнее, ​​между прочим, стоило вылета из Кубка Украины. Второй год подряд "горняки" покинули этот турнир после первого же матча. Словом, обоим соперникам было что доказывать.

Нельзя говорить об усталости Шахтера, ведь на поле вышел лишь один игрок из тех, кто посреди недели начинал в основе кубковую встречу. Речь идет о Маркосе Антонио. Этой свежести и, конечно, класса футболистов номинальных гостей хватило, чтобы с первых минут зажать соперника вблизи их ворот. Олимпик защищался массированно, однако слаженности действиям заметно не хватало. Уже на второй минуте подопечные Калитвинцева могли капитулировать. Тете получил мяч за пределами штрафной и выстрелил из зоны полукруга – чуть выше ворот.

"Горняки" продолжали наседать. Создали немало полумоментов, часто попадали в офсайд и пробивали по воротам. Удары наносились с любых позиций и расстояния. Очевидно, что при таких условиях рассчитывать на их точность сложно. Самыми активными были Тайсон, Исмаили и все тот же Тете.

Олимпик начал отвечать. Преимущественно это делалось усилиями Тейшейры. Француз действовал смело и разнообразно, пытаясь найти брешь в обороне соперника то справа, то слева. Как только соперник начал чувствовать себя все увереннее, Шахтер нанес разящий удар. Майкон с собственной половины вырезал роскошную диагональ на метров 40. В свободную зону ворвался реактивный Додо и легко переиграл Бетима – 0:1.

К чести команды Юрия Калитвинцева, его футболисты не стушевались. Атаки у ворот Трубина начали возникать все регулярнее. На 38-й минуте юному голкиперу таки пришлось доставать мяч из сетки. Сначала Тейшейра (не удивлены, правда?) в борьбе с Антонио и Исмаили заработал угловой. Политыло пошел подавать. Получилось прямо на голову Нкенгу, который забивал без помех. И тут на авансцену вышел VAR. Юрия Иванова позвали к монитору. Рефери из донецкой области не понадобилось много времени, чтобы принять решение – гол отменить. Оказалось, что Снурницин помешал Трубину добраться до мяча.

Заключительные минуты первой половины прошли в сумбурной борьбе, а после свистка продолжились дискуссии игроков Олимпика с главным арбитром. Особенно активным был Тейшейра, который так и не понял, почему гол его команды не был засчитан.

Отдых никоим образом не повлиял на заряженность команд. На старте второй половины немного активнее был Олимпик. Очевидно, команда хотела поквитаться за отмененный мяч Нкенга. В свою очередь, Шахтер решил не играть с огнем и переместил зону активных действий подальше от собственных ворот. Идеальным сценарием для "горняков" стал бы второй забитый мяч. Моментов хватало, но их нельзя было назвать стопроцентными. Преимущественно возникали проблемы с завершением.

Ближе к середине тайма игра "просела". Темп снизился, остроты становилось все меньше. Каштру решил вмешаться двойной заменой, на что Калитвинцев тоже ответил двумя, но с перерывом в 10 минут. Бенито, арендованному в Динамо, не понадобилось много времени, чтобы проявить себя ярче, чем Таллес, вместо которого и появился нигериец. Значительно ухудшил шансы своей команды на камбэк Руслан Бабенко. Хавбек Олимпика на 83-й минуте грубо сыграл против Дентиньо, за что получил желтую карточку. Она стала для игрока второй.

Даже в таких обстоятельствах Шахтер имел все шансы потерять очки. Нужно благодарить Трубина, который среагировал на выстрел Нкенга буквально с нескольких метров. На последних минутах могли забить второй и "горняки", но и в этом моменте не хватило точности.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Шахтера, который набрал 34 очка и хотя бы временно сократил отставание от Динамо. В свою очередь, Олимпик потерпел четвертое поражение подряд и рискует потерять восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ. Напоследок стоит напомнить, что уже в четверг на команду Луиша Каштру ждет экзамен в Лиге Европы – 11 марта Паулу Фонсека ждет действующего чемпиона Украины в Риме.

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