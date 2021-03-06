"Скажи, что пид**ас судья оторвал голову н**уй (к Калитвинцеву – прим. Футбол 24). Так и говори, что ты стесняешься, б**ть? Что вы, б**ть, все молчите (к журналисту – прим.)? А что мне говорить? Все видели, 93% засчитывают гол по телевидению? Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, б**ть, эксперты рассказывают?

Олимпик – Шахтер – 0:1 – видео гола и обзор матча

Чистый гол отменяется. С*ка, для чего этот пид**ас итальянец (вероятно, речь идет о главе комитета арбитров УАФ Лучано Лучи – прим.) находится у нас н**уй в стране, б**ть? Меняйте, с*ка, их всех, б**ть", – Гельзин ворвался в послематчевый комментарий главного тренера Олимпика Юрия Калитвинцева каналам "Футбол".

Напомним, Шахтер минимально победил в дерби благодаря голу Додо. На 38 минуте арбитр Юрий Иванов по подсказке VAR отменил гол форварда Олимпика Нкенга.

Шахтер нанес Олимпику четвертое поражение подряд – роскошный победный гол и удаление в матче-репетиции перед Ромой