Ювентус еще лелеет надежды на Скудетто. Шансы есть, но нужно было обыгрывать Лацио. Римляне приехали в Турин не в лучшем настроении после трех поражений за 4 матча, поэтому сторонники "старой синьоры" с оптимизмом ждали игры. Андреа Пирло оставил в запасе Роналду и продолжил экспериментировать: линия обороны в составе Куадрадо, Демираля, Сандро и Бернардески плюс Данило в опорной зоне рядом с Рабьо.

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Эксперименты вылезли Ювентусу боком уже в дебюте встречи. Хозяева катастрофически часто ошибались. Центральная зона превратилась в одну большую дыру (Рабьо задерживался впереди, а Данило чувствовал недостаток опыта игры в полузащите), сквозь которую Лацио раз за разом пробирался к воротам. Фарес, Альберто и Милинкович-Савич постоянно били из 14 зоны. Щенсны отчаянно спасал Юве, но после выстрела Корреа поляк был бессилен.

Лацио заслуженно повел в счете, воспользовавшись одной из многочисленных обрезок Юве. Статистика ударов в первой четверти поединка – 0:6. Первый удар "бьянконери" нанесли аж на 32-й минуте! Ближе к перерыву они взяли мяч под контроль и создали пару острых моментов. Мяч в штрафной попал в руку Худту, но арбитр не поставил пенальти. Юве все же сравнял счет – помогла вертикальная атака, тонкий пас Мораты и пушечный удар Рабьо.

Второй тайм начался с финтов Кьезы в чужой штрафной. Федерико вообще приятно выделялся на фоне партнеров агрессией и желанием. Именно он разогнал победную контратаку, выведя на удар Морату. Испанский форвард не оставил вариантов голкиперу. А еще через три минуты Ювентус закрепил преимущество – Мората с пенальти оформил дубль. Пенальти, кстати, стал следствием нелепого фола Милинковича-Савича против Рэмзи.

Лацио так и не сумел полноценно наказать Ювентус за дерзкие эксперименты. Псевдозащитник Бернардески потерял перед воротами Милинковича-Савича, однако серб пробил головой в перекладину. Оборона "бьянконери" еще в нескольких эпизодах оставила коридор для Корреа, но тот во второй раз не переиграл Щенсны.

Роналду вышел на финальные 20 минут и никак себя не проявил. Ювентус довел матч до победы, набрал 52 очка и сократил отставание от лидера Серии А (Интера) до 7 пунктов. Милан опережает "старую синьору" всего на 1 пункт. Лацио, в свою очередь, остался на седьмом месте – 43 балла.

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