Бавария подошла к матчу не на вершине Бундеслиги – несколькими часами ранее туда выпрыгнул РБ Лейпциг. Чтобы вернуть себе единоличное лидерство, мюнхенцы должны были обыграть Дортмунд. Задача не выглядела сложной – пять предыдущих выездов Боруссии на Альянц Арену завершились с общим счетом 24:2. Гости были явным аутсайдером.

В течение последних недель наметились интересные тенденции, которые обещали сегодня интригу. Баварию начали сильно бить в слабые места, а Боруссия ожила после тотального кризиса, одержав несколько сухих побед. Правда, "шмели" приехали в Мюнхен без двух лидеров – Санчо и Геррейро травмированы. Такие потери побудили Эдина Терзича перейти на схему с тремя центрбеками.

Бавария – Боруссия Д – 4:2 – видео голов и обзор матча

Космический старт от Холанда

Боруссия ошеломила хозяев двумя быстрыми голами – Холанд за 9 минут оформил дубль. Атаки были очень похожими. Дортмундцы грамотно обходили прессинг-блок Баварии дальними передачами из глубины на правый фланг. Хуммельс и Хитц давали диагонали на Менье и таким образом отрезали многих соперников – у Боруссии появлялось преимущество на чужой половине.

Воспользоваться этим Холанду не составило труда. Сначала помог рикошет от Боатенга, который направил дальний удар норвежца точно в "шестерку". А потом Эрлинг завершил классную комбинацию со сменой вектора и подключением Шульца – ассистировал Азар. Хороший план, он сработал.

Холанд оформил дубль в ворота Баварии за 10 минут и приблизился к достижению Роналду в матчах с мюнхенцами

Это лишь второй случай, когда гости так быстро забили Баварии два гола (первым был Дуйсбург в 1977-м). Холанд к середине тайма мог и хет-трик оформить, но партнер не сумел отдать ему точный пас на пустые ворота.

Бавария проснулась и смела "шмелей"

К 20-й минуте у хозяев мало что получалось на поле. Дортмунд встречал их средним блоком и неплохо ограничивал. Приходилось обострять только кроссами – реальных моментов это не приносило. Однако Бавария наращивала давление и отодвигала "желто-черных" все ближе к воротам. Боруссия еще выдерживала, но уже было тревожно.

В составе "ротэн" выделялся Сане – Лерой на бровке уничтожал Шульца (с помощью Зюле) и отдавал перспективные передачи в штрафную. Одна из типичных ситуаций позволила Баварии сократить отставание: Сане расшатал того же Шульца, прострелил и нашел ногу Левандовски перед пустыми воротами.

Бавария продолжала давить, а Боруссия продолжала втискиваться в свои владения. Гости уже не отвечали контрвыпадами на атаки хозяев. Левандовски нанес пару ударов после передач пятой от Сане и Горецки – не забил. Зато забил с пенальти, когда Дауд на углу штрафной сбил Комана. Это рано или поздно должно было случиться. На что рассчитывал Дортмунд, безвылазно обороняясь перед воротами?

Левандовски ответил Холанду своим дублем и прошел отметку в 30 голов за чемпионат. До "вечного рекорда" Герда Мюллера еще десятка, а в запасе – 10 туров. Поляк очень близок к тому, чтобы войти в историю Бундеслиги.

Травмы Холанда и Боатенга

После перерыва Боруссия попыталась снова отвести игру от собственных владений в центр поля. Получалось с переменным успехом, но Бавария по крайней мере уже не висела на воротах Хитца, а только наносила отдельные уколы. Соперники сразу обменялись острыми ударами Азара (не попал в ближний угол) и Киммиха (голкипер с проблемами парировал), после чего сбавили темп.

Важные события второго тайма – травмы Холанда и Боатенга. Норвежцу в кровь разбили ногу, но выглядело все не очень страшно. Есть надежды, что Эрлинг оперативно восстановится. Хуже ситуация с защитником Баварии. Жером покидал поле на плечах врачей, сильно прихрамывая.

Потеря Боатенга на дистанции серьезно ударит по Баварии, но сегодня она никак не повлияла на игру команды. Тогда как замена Холанда убила последние надежды Боруссии на успех. Эрлинга заменил Тиггес, который на поле о себе так и не напомнил.

Бавария дожала летаргический Дортмунд

Мюнхенцы значительно лучше провели финальную треть встречи. Гнабри вышел со скамейки запасных и добавил импульса атакам Баварии. Он разыгрывал интересные комбинации с партнерами и остро бил по воротам. Ударов стало уже очень много: Сане, Левандовски, Киммих, Горецка, Зюле.

Как и в первом тайме, давление хозяев принесло результат. Очередная атака Баварии стала результативной – Горецка подхватил отскок и загнал мяч в дальний угол. А через две минуты Левандовски окончательно прибил Дортмунд, поймав на контратаке. 4:2! Фантастика. Пусть и с ожидаемым финалом.

Красноречивая карта ударов:

Бавария набрала 55 очков и вернулась на вершину Бундеслиги. Рекордмайстеру снова пришлось пропустить первым, чтобы включиться и заиграть в полную мощность. А Боруссия с 39 баллами идет пятой. Идея с дальними передачами на фланги сработала, но больше дортмундцы ничего не предложили. Холанд – космос. Однако для победы на Альянц Арене этого мало.

Розе в Дортмунді – це круто. Він може повернути кризовій Борусії магію Клоппа та кинути виклик Баварії