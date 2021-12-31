Украина

Динамо уже оформило первый зимний трансфер. Новичок подписал долгосрочный контракт. Кроме того, столичный клуб ведет переговоры с полузащитником Загреба.

У Ворсклы тем временем уже второй новичок – полтавчане подписали игрока сборной Люксембурга.

Роскошный день выдался для Анатолия Трубина. УЕФА включил молодого голкипера в символическую сборную дебютантов, а болельщики назвали его лучшим игроком Шахтера в 2020-м.

Мир

Коронавирус продолжает вносить коррективы в расписание АПЛ. Поединок Тоттенхэма и Фулхэма перенесли. Руководство лиги сделало заявление о дальнейшей судьбе турнира.

Ливерпуль не сумевший дожать Ньюкасл - подопечные Клоппа во второй раз подряд потеряли очки с "середняком".

Манчестер Сити провел повторное тестирование игроков – команда Зинченко вернулась к тренировкам

В Испании состоялись очередные матчи Ла Лиги: Атлетико благодаря голу Суареса одержал победу и закрепился на вершине таблицы, а вот Реал сенсационно не смог обыграть Эльче.

Марио Балотелли впервые сыграл за Монцу и первым же касанием забил за свой новый клуб.

Трансферы

Скандалист Папу Гомес уже договорился о контракте с Интером. Теперь миланцам осталось согласовать переход с Аталантой.

Барселона передумала избавляться от Пуча – "крысе" готовят новый контракт.

Коста имел стычку с помощником Симеоне – испанские СМИ назвали причины ухода форварда из Атлетико.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році