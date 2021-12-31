Главные новости 30 декабря: Динамо подписало первого новичка, Балотелли голом дебютировал за Монцу
"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за среду, 30 декабря.
Украина
Динамо уже оформило первый зимний трансфер. Новичок подписал долгосрочный контракт. Кроме того, столичный клуб ведет переговоры с полузащитником Загреба.
У Ворсклы тем временем уже второй новичок – полтавчане подписали игрока сборной Люксембурга.
Роскошный день выдался для Анатолия Трубина. УЕФА включил молодого голкипера в символическую сборную дебютантов, а болельщики назвали его лучшим игроком Шахтера в 2020-м.
Мир
Коронавирус продолжает вносить коррективы в расписание АПЛ. Поединок Тоттенхэма и Фулхэма перенесли. Руководство лиги сделало заявление о дальнейшей судьбе турнира.
Ливерпуль не сумевший дожать Ньюкасл - подопечные Клоппа во второй раз подряд потеряли очки с "середняком".
Манчестер Сити провел повторное тестирование игроков – команда Зинченко вернулась к тренировкам
В Испании состоялись очередные матчи Ла Лиги: Атлетико благодаря голу Суареса одержал победу и закрепился на вершине таблицы, а вот Реал сенсационно не смог обыграть Эльче.
Марио Балотелли впервые сыграл за Монцу и первым же касанием забил за свой новый клуб.
Трансферы
Скандалист Папу Гомес уже договорился о контракте с Интером. Теперь миланцам осталось согласовать переход с Аталантой.
Барселона передумала избавляться от Пуча – "крысе" готовят новый контракт.
Коста имел стычку с помощником Симеоне – испанские СМИ назвали причины ухода форварда из Атлетико.
Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році