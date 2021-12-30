Юный вратарь Шахтера набрал 32,1% голосов, что позволило ему стать победителем голосования на звание лучшего игрока "горняков" в 2020 году.

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Тройку лидеров замыкают Тете (26,7%) и Соломон (26,4%), сообщает официальный сайт чемпионов Украины. Интересно, что Тайсон, Марлос, Пятов и Степаненко не смогли попасть в топ-3 в голосовании.

К слову, Трубин провел 20 матчей в составе Шахтера в 2020 году, 8 из которых провел на ноль, в среднем осуществив 3,14 сейвы за игру.

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