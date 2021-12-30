После нескольких подтвержденных тестов на COVID-19 в лагере Манчестер Сити еще дважды проверили игроков. К счастью, все остальные результаты были отрицательными, и команда вернулась к тренировкам, сообщает официальный сайт клуба.

Тоттенхэм – Фулхэм: очередной матч АПЛ официально отменен из-за COVID-19

Ранее коронавирус обнаружили у двух работников и двух футболистов, среди которых – форвард Габриэл Жезус и защитник Кайл Уокер. Все они изолированы от команды.

Напомним, из-за угрозы распространения вируса было принято решение отменить матч 16-го тура, в котором "горожане" должны были поехать в гости к Эвертону.

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