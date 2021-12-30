Алехандро Папу Гомес согласовал личный контракт с Интером, сообщает bergamo.corriere.it.

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Соглашение аргентинца с "нерадзурри" рассчитано до лета 2023-го, а его зарплата существенно не будет отличаться от нынешней – около 2,5 млн евро в год + бонусы. Остался самый важный пункт – цена трансфера. Интер и Аталанта пока не могут договориться, клуб Папу требует 8-12 млн евро за своего игрока, Интер хочет заплатить гораздо меньше.

Напомним, Гомес хочет покинуть лагерь "бергамасков" из-за личного конфликта с главным тренером Джан Пьеро Гасперини.

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