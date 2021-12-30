"Сделка закрыта, осталось лишь несколько технических деталей. Мы очень взволнованы и думаем о переезде 19-летнего парня в Украину, но это приятные хлопоты", – приводит слова отца игрока Ронен Абада Ynet.

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Отмечается, что израильский клуб получит за футболиста 5 млн евро и будет иметь право на 20% от суммы дальнейшего трансфера. Тransfermarkt оценивает его в 1,6 млн евро.

К слову, Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Абада также играет за молодежную сборную своей страны. Заметим, что атакующий хавбек считается одним из самых талантов Маккаби после Манора Соломона, который в 2019-м перебрался в Шахтер.

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