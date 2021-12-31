Реал перед началом 16-го тура имел равенство с Атлетико по очкам, но победа "матрасников" над Хетафе заставляла "сливочных" догонять принципиального соперника – тем более, что он расположился на вершине таблицы с двумя матчами в запасе. Благо, в соперниках был скромный Эльче, который не выиграл ни один из восьми последних матчей в Ла Лиге.

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Допускать осечку подопечные Зинедина Зидана не имели права, поэтому на воротах тренер чемпионов доверился Куртуа, оставив Лунина в запасе. Кроме того, в основу вернулся Модрич, восстановившийся от травмы, а Азар, только покинув лазарет, получил место на банке.

Мадридцы сразу со стартовым свистком захватили инициативу, однако первый момент во встрече принадлежал Эльче – Ригони на 10-й минуте качнул Марсело и мощно пробил из-за пределов штрафной в ближний угол. Куртуа парировал, а Марсело через три минуты ответил открыванием на линии штрафной и ударом с подъёма в перекладину. На 20-й же минуте перекладина ворот хозяев зазвенела во второй раз – это Асенсио мощно выстрелил с дистанции и попал в каркас, а Модрич тут же сыграл на добивании. 0:1!

По сути, это был последний острый момент в первом тайме. После своего гола "сливочные" действовали довольно вальяжно и ограничивались эпизодами, в которых только обозначалась опасность, а Эльче ещё и неплохо выходил в контратаки через короткий пас и зоны за Марсело. Несколько ударов хозяев пришлось блокировать защитникам. В конце концов, свисток арбитра отправил команды на отдых при минимальном преимуществе мадридского клуба.

Второй тайм стартовал без замен, но при явном преимуществе Эльче в активности. Реал на это никак не реагировал, за что и был наказан на 51-й минуте пенальти – Карвахаль сфолил против Баррагана при борьбе за подачу со стандарта. К "точке" подошел Фидель, который пробил в левый от себя угол. 1:1!

Особого улучшения в игре "бланкос" не наблюдалось, однако на 58-й минуте их класс мог вылиться в гол Васкеса. От взятия ворот спас голкипер Бадия, который парировал удар Лукаса с минимального расстояния в ближний угол. Следующий голевой шанс игроки Реала создали аж на 70-й минуте, когда Карвахаль ворвался в штрафную и мощно выстрелил низом. Бадия спас и здесь. Эльче же между этими эпизодами имел два очень классных момента – на 63-й минуте Бойе вошел на линию штрафной и пробил в правую штангу, а на 69-й он же метров с 22-х отправил мяч над перекладиной.

Встревоженный таким развитием событий, Зинедин Зидан решил снять с игры Крооса и Васкеса, бросив в бой Вальверде и Азара. Никакого эффекта это не дало – Реал не мог обострить игру, а Эльче ещё и огрызался контратаками (правда, тоже без опасного завершения). На 87-й минуте на поле вышел и Винисиус, однако Реалу удалось лишь загнать хозяев в глухую оборону. Ничего интересного у чужих ворот гости не создали, а на последних секундах встречи Верду ещё мог вырвать для Эльче победу – его прямой удар со штрафного Куртуа вытащил из девятки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью.

Таким образом, Реал набрал 33 очка и остался на второй позиции с отставанием от Атлетико в два зачётных балла. Эльче, имея в активе 16 пунктов, поднялся на пятнадцатую строчку в турнирной таблице Ла Лиги.

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