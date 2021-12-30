Тоттенхэм – Фулхэм: очередной матч АПЛ официально отменен из-за COVID-19
На Туманном Альбионе продолжается неутешительная тенденция из-за пандемии.
Английская Премьер-лига отменила поединок 16-го тура Тоттенхэм – Фулхэм, сообщает официальный сайт "шпор".
АПЛ может остановить турнир из-за коронавируса
Такое решение было принято из-за ряда положительных тестов на коронавирус в лагере "дачников". Напомним, что это не первый случай на этой неделе, 28 декабря не состоялся матч Эвертон – Манчестер Сити по той же причине. По информации некоторых СМИ, турнир могут полностью приостановить, если ситуация с пандемией не улучшится.
После 15-ти туров подопечные Моуринью расположились на 7-й строчке, Фулхэм – 18-й.
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