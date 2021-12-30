Полузащитник Оливье Тилль поставил подпись под контрактом с Ворсклой на два года с возможностью пролонгации, сообщает официальный сайт клуба. Другие детали сделки пока неизвестны.

Динамо официально обьявило об аренде Цитаишвили в Ворсклу

Последним клубом 24-летнего игрока была Уфа, которую он покинул в октябре этого года. Также хавбек успел поиграть за Роданж и Прогрес. В активе Тилля 27 поединков в футболке сборной Люксембурга и 2 гола.

Заметим, что Ворскла пошла на зимнюю паузу пятой с 20 пунктами, пропустив вперед Зарю, Десну, Шахтер и Динамо. Ранее полтавчане усилились хавбеком киевлян Георгием Цитаишвили.

Прогрес Динамо, гойдалки Шахтаря: схеми та ціни великої п'ятірки і користь від епідемії у першому колі УПЛ