Чемпионат Испании 2020/21, 16-й тур

Гранада – Валенсия – 2:1

Голы: Кеннеди, 45+3, Молина, 88 – Гамейро, 36

Удаление: Дуарте, 76 – Хасон, 70, Гедеш, 73

Атлетико – Хетафе – начало в 20:15

Сельта – Уэска ​​– начало в 20:15

Гранада открывала программу дня домашним поединком против Валенсии. Хозяева начали встречу активнее, забив уже на 15-й минуте усилиями Кеннеди, которому удался классный выстрел из-за пределов штрафной – впрочем, гол отменили из-за сомнительного фола Фулькье в начале атаки. Валенсия ответила на 36-й минуте контратакой с прострелом Черышева на дальнюю штангу и замыканием Гамейро – 0:1! Правда, в компенсированное к первому тайму время Кевин из героя превратился в антигероя, подрезав удар Кеннеди со штрафного в собственные ворота. 1:1!

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Во втором тайме Гранада давила, однако "летучих мышей" вытягивала блестящая игра Доменека. На 66-й минуте не мог помочь и голкипер, но выстрел Суареса с левого угла вратарской попал в штангу. После этого в игру вступил арбитр: на 70-й минуте за грубый фол он показал вторую жёлтую Хасону, а на 73-й удаление за разговоры получил Гедеш – Валенсия осталась вдевятером! Правда, на 76-й Дуарте грубо ударил соперника в колено и получил прямую красную, слегка подровняв составы. Теперь команды играли 10 на 9.

Гранада продолжила давить на Валенсию, и, в конце концов, добилась своего: на 88-й минуте Соро исполнил классную подачу с правого фланга, а Молина замкнул её ударом головой в дальнюю девятку – 2:1! Это был победный гол.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИСПАНИИ