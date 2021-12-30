В чемпионате Англии пока убеждают, что ситуация вполне контролируема.

"Совет Премьер-лиги после консультаций с медицинскими работниками принял решение отложить игру Тоттенхэм – Фулхэм.

АПЛ может остановить турнир из-за коронавируса

Благодаря низкому количеству положительных тестов в большинстве клубов Премьер-лига по-прежнему доверяет протоколам COVID-19. Матчи лиги можно и дальше проводить по расписанию", – говорится на официальном сайте турнира.

Напомним, встреча "шпор" и Фулхэма стала уже вторым матчем АПЛ за неделю, которую перенесено, 28 декабря не состоялся поединок Эвертон – Манчестер Сити.

Найцікавіший сезон АПЛ в історії – Ліверпуль ламає, Зінченко має шанс на золото не з Ман Сіті, Ярмоленко за межею