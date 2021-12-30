"Бело-синие" нацелились на трансфер полузащитника Динамо Загреб Кристиана Якича, утверждает телеграмм-канал Динамо Киев Inside.

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По информации источника, клубы уже ведут переговоры, а цена, которую хотят получить хорваты за хавбека, является приемлемой для киевлян. Другие детали пока неизвестны.

Заметим, 23-летний Якич преимущественно играет на позиции опорного полузащитника. В текущем сезоне в его активе два ассиста и один гол в 19 матчах за Динамо Загреб, который является действующим чемпионом Хорватии.

К слову, контракт Кристиана Якича со столичным грандом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодежной сборной в 2 млн евро.

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