Все же непростой характер Диего Косты сыграл ключевую роль в прекращении сотрудничества форварда и Атлетико.

Коста испортил свои отношения с тренерским штабом Атлетико после прихода в клуб уругвайского форварда Луиса Суареса, сообщает Marca.

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По информации источника, 32-летний испанец обленился и стал токсичным в раздевалке мадридцев. После одного из матчей Ла Лиги Диего едва не подрался с помощником главного тренера Нельсоном Вивасом.

Напомним, Атлетико объявил о досрочном разрыве контракта с Диего. В текущем сезоне Ла Лиги Коста забил 2 гола в 7 матчах.

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