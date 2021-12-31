Головні новини 30 грудня: Динамо підписало першого новачка, Балотеллі голом дебютував за Монцу
"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за середу, 30 грудня.
Україна
Динамо вже оформило перший зимовий трансфер. Новачок підписав довготривалий контракт. Окрім того, столичний клуб веде перемовини з півзахисником Загреба.
У Ворскли тим часом вже другий новачок – полтавці підписали гравця збірної Люксембургу.
Розкішний день видався для Анатолія Трубіна. УЄФА включив молодого голкіпера у символічну збірну дебютантів, а уболівальники назвали його найкращим гравцем Шахтаря у 2020-му.
Світ
Коронавірус продовжує вносити корективи у розклад АПЛ. Поєдинок Тоттенхема та Фулхема перенесли. Керівництво ліги зробило заяву про подальшу долю турніру.
Ліверпуль не зумів дотиснути Ньюкасл – підопічні Клоппа вдруге поспіль втратили очки із "середняком".
Манчестер Сіті провів повторне тестування гравців – команда Зінченка повернулась до тренувань
В Іспанії відбулися чергові матчі Ла Ліги: Атлетіко завдяки голу Суареса здобув перемогу і закріпився на вершині таблиці, а от Реал сенсаційно не зміг обіграти Ельче.
Маріо Балотеллі вперше зіграв за Монцу і першим же дотиком забив за свій новий клуб.
Трансфери
Скандаліст Папу Гомес вже домовився про контракт з Інтером. Тепер міланцям залишилося узгодити перехід з Аталантою.
Барселона передумала позбуватись Пуча – "пацюку" готують новий контракт.
Коста мав сутичку з помічником Сімеоне – іспанські ЗМІ назвали причини відходу форварда з Атлетіко.
Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році