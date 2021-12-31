Україна

Динамо вже оформило перший зимовий трансфер. Новачок підписав довготривалий контракт. Окрім того, столичний клуб веде перемовини з півзахисником Загреба.

У Ворскли тим часом вже другий новачок – полтавці підписали гравця збірної Люксембургу.

Розкішний день видався для Анатолія Трубіна. УЄФА включив молодого голкіпера у символічну збірну дебютантів, а уболівальники назвали його найкращим гравцем Шахтаря у 2020-му.

Світ

Коронавірус продовжує вносити корективи у розклад АПЛ. Поєдинок Тоттенхема та Фулхема перенесли. Керівництво ліги зробило заяву про подальшу долю турніру.

Ліверпуль не зумів дотиснути Ньюкасл – підопічні Клоппа вдруге поспіль втратили очки із "середняком".

Манчестер Сіті провів повторне тестування гравців – команда Зінченка повернулась до тренувань

В Іспанії відбулися чергові матчі Ла Ліги: Атлетіко завдяки голу Суареса здобув перемогу і закріпився на вершині таблиці, а от Реал сенсаційно не зміг обіграти Ельче.

Маріо Балотеллі вперше зіграв за Монцу і першим же дотиком забив за свій новий клуб.

Трансфери

Скандаліст Папу Гомес вже домовився про контракт з Інтером. Тепер міланцям залишилося узгодити перехід з Аталантою.

Барселона передумала позбуватись Пуча – "пацюку" готують новий контракт.

Коста мав сутичку з помічником Сімеоне – іспанські ЗМІ назвали причини відходу форварда з Атлетіко.

Рекордсмен Мундіалів, легенди АПЛ і бомбардири Бундесліги – символічна збірна гравців, які завершили кар'єру в 2020 році