Соглашение о трансфере Абады фактически оформлено, документы должны быть подписаны уже завтра, 31 декабря.

Динамо оформило первый зимний трансфер – отец игрока подтвердил переход

По информации Sports Walla, израильтянин прибудет в Киев в воскресенье, 3 января. Соглашение с Динамо рассчитано до 2026 года. За этот период игрок заработает около 2 млн евро, то есть по 400 тысяч в год. Также отмечается, что кроме Динамо и Шахтера, на игрока претендовали и другие клубы Восточной Европы.

К слову, Лиэл в 13 матчах текущего чемпионата Израиля забил 4 гола и отдал 3 ассиста. Абада также играет за молодежную сборную своей страны. Заметим, что атакующий хавбек считается одним из самых талантов Маккаби после Манора Соломона, который в 2019-м перебрался в Шахтер.

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