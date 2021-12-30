Монца принимала Салернитану в рамках 16-го тура Серии B. Читайте отчет на Футбол 24.

Серия B, 16-й тур

Монца – Салернитана – 3:0

Голы: Балотелли, 4, Барилла, 45, Армеллино, 90+5

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Монца разгромила лидера турнирной таблицы – Салернитану. Разгром уже на 4-й минуте начал скандальный экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли, для которого этот матч стал дебютным за новую команду. Еще до перерыва хозяева удвоили преимущество.

Во втором тайме игроки Монцы продолжили контролировать игру и за несколько секунд до финальногго свистка довели счет до разгромного.

Победа позволила Монце подняться на третье место, Салернитана осталась лидером, опережая команду Балотелли на два очка.

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Гол Балотелли: