Барселона намерена продлить контракт о сотрудничестве с Рикардом Пучем к лету 2023, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

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Также каталонцы зимой не отпустят 21-летнего полузащитника в аренду, несмотря на слухи о натянутых отношениях Рикарда с наставником "блаугранас" Рональдом Куманом. Ранее издание El Pais убеждало, что Пуч "сливал" информацию из раздевалки Барсы в СМИ, чем 21-летний игрок разгневал тренера каталонцев.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Пуч лишь дважды выходил на поле.

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