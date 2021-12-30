Голкипер Шахтера Анатолий Трубин был отмечен за свои выступления в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

УЕФА определился с игроками, которые наиболее удачно дебютировали в Лиге чемпионов в 2020 году. Команду образовали из игроков в возрасте до 24 лет.

Трубин попал в трансферный список Интера

В символической сборной, которую опубликовали на официальном сайте УЕФА, место в воротах занял Анатолий Трубин из Шахтера, который провел 5 матчей в сезоне 2020/21. Защиту образовали Дэвис (Бавария), Сануси (Порту), Кунде (Севилья) и Ромеро (Аталанта).

В полузащите нашлось место Педри (Барселона), Беллингему и Рейне (оба – Боруссия Д) и Собослаю (Зальцбург/РБ Лейпциг). Пару форвардов образовали Жота (Ливерпуль) и Тюрам (Боруссия М).

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