Украина

Андрей Ярмоленко забил первый гол за Вест Хэм в текущее межсезонье. Украинец отличился забитым мячом в спарринге, а сразу после игры отправился в расположение сборной Украины, которая в Харькове готовится к матчам Лиги наций против Швейцарии и Испании.

К слову, национальная команда потеряла еще одного игрока, который не поможет "сине-желтым" в ближайших поединках из-за повреждения.

Провал харьковчан, триумф легенды Динамо, драматичная серия пенальти – результаты матчей Кубка Украины в субботу.

Программа "Профутбол" прекращает существование в ее нынешнем виде. Соответствующее решение приняло руководство холдинга "1+1 медиа".

Трансферы

Динамо начало кадровую чистку. Легионеры Ибрагим Каргбо и Бенито присоединились к Олимпику на правах аренды. Соглашение рассчитано на сезон 2020/21.

Также может покинуть клуб и Виктор Цыганков, который уже якобы определился с приоритетным чемпионатом, если все же решит сменить прописку. В общем Динамо уже решило судьбу сразу шести футболистов. Впрочем, в Киеве думают и об усилении – Динамо следит за аргентинским защитником.

Лидс завершил переход Родриго из Валенсии, установив клубный рекорд. Севилья подписала хавбека Реала и сборной Испании.

Мир

Арсенал выиграл Суперкубок Англии. Подопечные Артеты обыграли Ливерпуль в серии послематчевых пенальти – видео голов и обзор поединка.

Лионель Месси продолжает бойкот. Аргентинец не собирается возвращаться к тренировкам с Барселоной и требует трансфера.

Проведение Суперкубка УЕФА 2020 оказалось под угрозой. Причина – решение Венгрии, запретившей въезд иностранцам на один месяц. Поединок Бавария – Севилья запланирован на 24 сентября.