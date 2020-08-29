Форвард сборной Испании Родриго Морено оформил переход из Валенсии в английский Лидс. Его трансфер – самое дорогое подписание в истории "павлинов".

Сделка по трансферу нападающего закрыта, сообщает официальный сайт клуба.

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Родриго подписал с Лидсом контракт на 4 года. "Павлины" объявили трансфер испанца рекордным в клубной истории, однако не озвучили сумму отступных. По неофициальной информации, переход Родриго обошелся Лидсу в 30 млн евро. Еще 10 млн в евровалюте Валенсия может получить за форварда в качестве бонусов в будущем.

В прошлом сезоне Родриго Морено провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил 7 мячей и отдал 11 результативных передач. В новом розыгрыше АПЛ Лидс стартует матчем против Ливерпуля 12 сентября.

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