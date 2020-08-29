Английский чемпионат начнёт новый розыгрыш 12 сентября, но открыть сезон британцы решили уже в августе матчем за Суперкубок Англии – Арсенал, как действующий обладатель Кубка, встречался на Уэмбли с Ливерпулем, который будет защищать чемпионство. В старте мерсисайдцев Уильямс сменил Александера-Арнольда, который, очевидно, не восстановился от повреждения. "Канониры" выпустили боевой состав включительно давно забытым Мохаммедом Элнени в опорной зоне.

Матч начался так, как и прогнозировали – "красные" накрыли лондонцев высоким прессингом, а "гуннеры" ​​искали варианты для контратак. Сначала всё шло по плану подопечных Юргена Клоппа: на 4-й минуте одну из подач Робертсона в свои ворота едва не срезал Тирни, а на 7-й ван Дейк ударом с правой в дальний угол замкнул его подачу со штрафного – мяч влетел в сетку, но гол не засчитали из-за офсайда. На 11-й минуте Милнер головой замыкал навес Уильямса, но сфера пролетела выше ворот. Наказание за расточительность пришло уже на 12-й: Сака исполнил хорошую диагональ с правого на левый фланг Обамеянгу, а тот сместился к углу штрафной и мощно зарядил под дальнюю штангу – 1:0!

Стиль игры Арсенала после гола не изменился. Подопечные Микеля Артеты пытались уводить соперника в максимально высокий прессинг, после чего запускали мяч в разрывы – особенно сильно у Ливерпуля проседал фланг Уильямса и центральная зона. На 18-й минуте это могло завершиться вторым взятием ворот: Нкетия завоевал мяч в центре и разогнал контратаку пасом на Сака, который прострелил вдоль штрафной – Нкетия же и замкнул передачу мощным ударом в правый нижний угол. Алиссон спас чемпионов. На 27-й минуте Арсенал мог забивать с очередного обыгрыш Сака и Нкетии, но на этот раз нападающий метров с 20-ти пробил выше ворот.

Это был последний момент "канониров" до перерыва, но Ливерпуль эти эпизоды так прибили, что до последней трети первого тайма команда Юргена Клоппа вообще не была заметной. В последние 15 минут она таки вернула контроль над игрой и загнала Арсенал на его половину, но ничего интереснее ряд неплохих обыгрышей, стандартов и заблокированных ударов создать так и не удалось. В конце концов, на отдых футболисты ушли при минимальном преимуществе Арсенала в счёте.

Второй тайм Ливерпуль прогнозируемо начал агрессивно. Уже на 52-й минуте чемпионы могли сравнять счёт в результате блестящего прорыва Фирмино между линиями и удара метров с 23-х в дальний угол – мяч прошёл рядом со штангой. На 54-й ван Дейк выиграл верховую борьбу при угловом, но лишь чиркнул головой по мячу, а на 56-й случилось первое попадание мерсисайдцев в створ – это Мане получил заброс из глубины, ворвался в штрафную и пробил в Мартинеса. Тогда Клопп добавил к атаке Минамино и Кейта – последний на 60-й минуте решился на удар метров с 30-ти, но по воротам не попал. На 67-й по воротам с линии полукруга пробивал и Минамино, но получилось точно в руки Мартинесу.

Арсенал до того времени сидел на своей половине поля и регулярно терял мяч в центре поля, но на 69-й минуте мог наказать контратакой с ударом Сака с правого края штрафной. Алиссон парировал, а потом ещё и кулаками вынес довольно неприятную подачу с углового. После этого Ливерпуль вернул инициативу и, в конце концов, дожал "канониров" на 73-й минуте: Салах с передачи Фирмино ворвался в штрафную, обыгрался с Минамино и протаранил Соареша – мяч рикошетом от Седрика отскочил на японца, которому оставалось расстрелять ворота с близкого расстояния. 1:1!

Ливерпуль мог добить Арсенал на 81-й минуте, когда Мане принял верховую передачу на правый край штрафной, перевёл мяч под правую и пробил с близкого расстояния, однако Мартинес спас Арсенал. Казалось, что сейчас "канонирам" придется устраивать Сталинград, но Микель Артета на 83-й минуте решил освежить атаку, бросив в бой Нельсона, Колашинаца и Уиллока. Последний мог вырвать победу для лондонцев на 86-й минуте, замкнув подачу с правого фланга ударом головой мимо дальней штанги. Вообще, в последние минуты основного времени Арсенал явно превосходил соперника в активности, однако дожать "красных" так и не удалось. Финальный свисток зафиксировал ничью в основное время, а дальше по регламенту шла серия пенальти. Под нее Юрген Клопп выпустил Брюстера.

Салах, Нельсон, Фабинью, Мейтленд-Найлс с "точки" пробивали точно, а вот надежда Клоппа – Райан Брюстер – попал в перекладину! Соареш же отплатил за пропущенный гол точным ударом с пенальти. Минамино и в серии стрелял точно, но и Давид Луис не ошибся. Джонс точным выстрелом с 11 метров подарил надежду мерсисайдцам, но Обамеянг не простил Ливерпуль – 5:4! Таким образом, Арсенал стал обладателем Суперкубка Англии-2020.