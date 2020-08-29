"Цыганков на текущий момент неожиданно, в первую очередь для себя, оказался в числе трех опции на позицию правого вингера. Назревает два варианта – идеальный для Вити, его отца и клуба – продажа. Работают с немецким рынком. Но историю травм никуда не денешь. Даже если их не было.

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Второй вариант – остаемся и двигаемся на позицию "под нападающими". Именно чистой "десяткой" Мирча видит Цыганкова. Собственно говоря, и Вербич, по возвращении, не факт, что начнет на фланге", – говорится в телеграмм-канале Динамо Киев Inside.

К слову, в прошлом сезоне Цыганков провел 39 поединков в составе Динамо, записав в свой актив 17 голов и 8 ассистов, но с приходом Мирчи Луческу потерял место в стартовом составе.

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