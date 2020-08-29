В субботу, 29 августа, проходили матчи первого предварительного этапа Кубка Украины 2020/21. Счет и обзор матчей – на "Футбол 24".

Кубок Украины 2020/21. Первый предварительный этап

Перемога – Кремень – 0:2

Голы: Фернандо, 56 (пен), Кулиш, 81

Металл – ВПК-Агро – 1:3

Голы: Демченко, 17 – Ляшенко, 31, Кича, 37, Логинов, 56

Нереализованный пенальти: Демченко, 69

Никополь – Кристалл – 1:3

Голы: Омельченко, 86 – Семенина, 7 (пен), Малиш, 22, Гливий, 89

Альянс – Металлист 1925 – 2:0

Голы: Загинайлов, 45+2, 69

Балканы – Николаев – 0:1

Гол: Одарюк, 33

Виктория – Яруд – 4:0

Голы: Безязычный, 6, Акимов, 33 (пен), 66, Кузьмин, 34

Энерия – Черноморец – 2:3

Голы: Гавриленко, 30, Россохатый, 81 – Сикорский, 14, Авагимян, 34, 45+2

Нива В – Чернигов – неявка гостей

Подолье – Прикарпатье – 1:1 (по пен. – 8:7)

Голы: Жданов, 73 – Шпикула, 86 (авт)

Рубикон – Диназ – 0:2

Ужгород – Буковина – 2:0

Голы: Раулюк, 25 (авт), Чонка, 64

Программу игрового дня открыли Перемога и Кремень. Александр Головко одержал первую победу в статусе тренера кременчугской команды. Победу гостям принесли голы бразильца Фернандо с пенальти и Станислава Кулиша. Последний удачно вышел на замену и точным ударом головой установил окончательный итогам матча. 2:0 – Кремень идет дальше.

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Новосозданный Металл с Русланом Фоминым, Даниилом Каневцевым, Виталием Федоривым проиграл свой дебютный официальный матч. Харьковчане уступили ВПК-Агро со счетом 1:3. Подопечные Александра Кучера открыли счет на 17-й минуте, но команда из Магдалиновки ответила тремя точными ударами и вырвала путевку во второй предварительный этап турнира. Металл имел шанс сократить отставание, но Егор Демченко с пенальти пробил в перекладину.

Кристалл уверенно прошел Никополь. Гости забили дважды еще до экватора первого тайма, а под занавес поединка команды обменялись голами. 3:1 – Никополь завершил выступления в Кубке Украины.

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Металлист-1925 уступил Альянсу. Победу команде из Липовой Долины принес дубль Загинайлова. Таким образом, команда Валерия Кривенцова прекратила борьбу за трофей. В западноукраинском противостоянии Ужгорода и Буковины сильнее оказалась закарпатская команда.

В дуэли Черноморца и Энергии победу одержали именитые одесситы. 3:2 – команда Ковальца идет дальше. Также в следующую стадию вышли Виктория, Диназ и Николаев. Самый драматичный матч прошел в Хмельницком, где местное Подолье принимало Прикарпатье. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти победу праздновали хозяева – 8:7.

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