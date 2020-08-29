Каналы медиагруппы "1+1" продолжат транслировать матчи Динамо, Зари и СК Днепр-1 в чемпионате Украины, сообщает ТаТоТаке в своем Facebook. Четвертым клубом, который имел присоединиться к ним, был львовский Рух, но руководство решило, что это не очень интересно для канала с коммерческой точки зрения.

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Кроме того, на канале "2+2" было принято решение о закрытии программы "ПроФутбол" в ее нынешнем виде: с двумя постоянными ведущими и экспертами в студии. Проект достаточно дорогой в производстве, и на данный момент не имеет возможности показывать хотя бы половину матчей УПЛ.

Ведущий шоу Игорь Цыганык, скорее всего, останется на канале, а спортивная редакция создаст новый формат обзоров матчей УПЛ с его участием. Этот вопрос будет окончательно решен в начале следующей недели.

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