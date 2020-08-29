Реал продал игрока сборной Испании в Севилью
29 августа 23:45 - Читати українською
Севилья усилилась хавбеком Реала Оскаром Родригесом.
Оскар Родригес оставил свою подпись под 5-летним контрактом с Севильей, сообщает официальный сайт клуба.
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По информации transfermarkt, Реал получил за своего 22-летнего полузащитника около 15 млн евро. Последние два сезона Оскар провел в Леганесе на правах аренды. Стоит отметить, что игрок получил дебютный вызов в сборную Испании и сможет сыграть против подопечных Шевченко в Лиге наций.
В прошлом сезоне Ла Лиги Родригес провел 30 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.
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