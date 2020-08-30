Україна

Андрій Ярмоленко забив перший гол за Вест Хем у поточне міжсезоння. Українець відзначився забитим м'ячем у спарингу, а одразу після гри вирушив у розташування збірної України, яка у Харкові готується до матчів Ліги націй проти Швейцарії та Іспанії.

До слова, національна команда втратила ще одного гравця, який не допоможе "синьо-жовтим" у найближчих поєдинках через пошкодження.

Провал харків'ян, тріумф легенди Динамо, драматична серія пенальті – результати матчів Кубка України у суботу.

Програма "Профутбол" припиняє існування в її нинішньому вигляді. Відповідне рішення прийняло керівництво холдингу "1+1 медіа".

Трансфери

Динамо розпочало кадрову чистку. Легіонери Ібрагім Каргбо і Беніто приєдналися до Олімпіка на правах оренди. Угода розрахована на сезон 2020/21.

Також може покинути клуб і Віктор Циганков, який вже начебто визначився з пріоритетним чемпіонатом, якщо все ж вирішить змінити прописку. Загалом Динамо вже вирішило долю одразу шести футболістів. Втім, у Києві думають і про підсилення – Динамо стежить за аргентинським захисником.

Лідс завершив перехід Родріго з Валенсії, встановивши клубний рекорд. Севілья підписала хавбека Реала та збірної Іспанії.

Світ

Арсенал виграв Суперкубок Англії. Підопічні Артети обіграли Ліверпуль в серії післяматчевих пенальті – відео голів та огляд поєдинку.

Ліонель Мессі продовжує бойкот. Аргентинець не збирається повертатися до тренувань з Барселоною та вимагає трансферу.

Проведення Суперкубка УЄФА-2020 опинилося під загрозою. Причина – рішення Угорщини, яка заборонила в'їзд іноземцям на один місяць. Поєдинок Баварія – Севілья запланований на 24 вересня.