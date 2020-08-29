По информации телеграмм-канала Динамо Київ Inside, Русин и Булеца близки к уходу из киевского клуба на правах аренды.

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Также известна судьба еще трех игроков. Кадири вернется к тульского Арсенала (скорее всего, речь идет о полноценном трансфере – прим.), а Корзун станет игроком Шахтера Солигорск, который тренирует Юрий Вернидуб. Исаенко проведет сезон 2020/21 в составе Колоса, а Алибеков может снова отправиться в аренду за границу.

Напомним, ранее Динамо уже отдало в аренду Бенито и Ибрагима Каргбо, которые присоединились к киевскому клубу зимой 2020 года, однако на двоих сыграли в 4 матчах.

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