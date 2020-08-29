Бавария и Севилья имеют серьезное препятствие перед очной встречей в матче за Суперкубок УЕФА 2020.

Венгрия с 1 сентября решила закрыть границы из-за увеличения выявленных случаев коронавируса, сообщает Reuters.

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Таким образом, победители Лиги чемпионов и Лиги Европы – Бавария и Севилья соответственно – не смогут попасть в Будапешт, в котором планировалось провести финал. Интересно, что сначала матч должен был состояться в Порту, однако, из-за проведения плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, было решено перенести финал в столицу Венгрии.

Напомним, Бавария в финале Лиги чемпионов минимально одолела ПСЖ (1:0), а Севилья в сверхрезультативном поединке оказалась сильнее Интер (3:2).

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