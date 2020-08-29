Динамо может усилить позицию правого защитника – киевляне уже сделали запрос о возможности трансфера.

Леонардо Годой попал в сферу интересов Динамо, сообщает El Futbolero. Однако, киевскому клубу придется выдержать конкуренцию за правого защитника аргентинского Тальереса.

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Отмечается, что игрока оценивают в 2,8 млн евро, а в его услугах заинтересованы неназванные клубы из МЛС и Турции.

К слову, Годой забил 6 голов и сделал 8 ассистов в 84 матчах за Тальерес, а его контракт с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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