Украинец вышел в старте и забил "пчелам" уже на старте спарринга.

Ярмоленко с Вест Хэмом разгромил соперника в спарринге – украинец упустил момент, а его партнер оформил хет-трик

Гол состоялся на 5-й минуте. Ярмоленко получил пас из глубины и спокойно переиграл кипера в ближнем бою. На 32-й минуте форвард Брентфорда Маркус Форсс сравнял счет.

К слову, этот поединок – второй для вингера сборной Украины в составе "молотков" в период подготовки к новому сезону. Во вторник Ярмоленко сыграл 90 минут в матче против Ипсвича, однако результативными действиями не отметился.

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