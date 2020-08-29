Месси отказался проходить тестирование на COVID-19 – звезда Барселоны продолжает бойкот
Похоже, Лионель Месси окончательно решил попрощаться с Барселоной.
Лионель Месси сообщил руководству Барселоны, что не будет присутствовать на следующем тестировании игроков "блаугранас" на коронавирус, утверждает RAC1.
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Проверка футболистов будет продиться 31 августа. Без негативного теста на COVID-19 аргентинец не сможет приступить к тренировкам в лагере каталонцев. По информации источника, Лионель своим поступком демонстрирует, что не изменил своего решения об уходе из Барсы.
Напомним, в Каталонии разгорелся настоящий скандал из-за желания Месси покинуть Барсу. Главным претендентом на 33-летнего форварда СМИ называют Манчестер Сити.
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