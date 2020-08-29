Оба игрока присоединились к "олимпийцам" на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт дончан.

Динамо нашло потенциальное усиление в Аргентине

Футболисты уже определились с номерами в новом клубе: Бенито будет выступать под 22-м номером, а Каргбо – под 33-м.

Напомним, Бенито присоединился к Динамо в январе этого года и провел лишь один поединок в составе "бело-синих". Каргбо также стал игроком киевского клуба зимой 2019-го, сыграл три матча в футболке киевлян и запомнился лишь автоголом.

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