Арсенал встречался с Ливерпулем в матче за Суперкубок Англии. Смотрите видео голов и обзор матча Арсенал – Ливерпуль на "Футбол 24".

Уже в начале игры Арсенал шокировал действующего чемпиона Англии. Обамеянг мощным ударом из-за пределов штрафной поразил дальний угол ворот. Ливерпуль сразу перехватил инициативу, но особенно острых моментов номинальные гости не создавали.

Клопп однозначно оценил шансы Ливерпуля подписать Месси

Во втором тайме Клопп выпустил на поле Минамино, которому удалось голом перевести игру в серию послематчевых пенальти.

Игроки обеих команд поочередно удачно реализовывали удары с 11-метровой отметки, но праздновать победу "мерсисайдцам" было не суждено. 20-летний талант Ливера Райан Брюстер ошибся, попав в перекладину. Артета со своими подопечными празднуют завоевание очередного трофея.

Арсенал выиграл Суперкубок Англии, победив Ливерпуль в серии пенальти