Подопечные Андрея Шевченко продолжают подготовку к матчам Лиги наций. Сегодня, 29 августа, после теоретического занятия состоялась очередная тренировка – уже пятая на сборе. Тренерский штаб шлифует различные игровые модели и нарабатывает общую структуры игры, сообщает официальный сайт УАФ.

Сборная Украины начала подготовку к матчам Лиги наций – 6 потерь Шевченко, без Лунина, Малиновского и компании

Пока не все игроки могут полноценно тренироваться. Богдана Михайличенко лишь ожидают в расположении национальной сборной (защитник Андерлехта накануне помог своей команде спасти ничью в схватке с Остенде), а Виталий Буяльский вынужден залечивать травму и не сможет помочь "сине-желтым" на старте Лиги наций.

Напомним, полузащитник Динамо в матче за Суперкубок Украины получил повреждение – ушиб коленного сустава. Как следствие, Буяльский остался в Киеве для прохождения МРТ. После медицинского обследования врачи приписали Виталию работу по индивидуальной программе в течение семи дней.

К слову, поединок Украина – Швейцария состоится 3 сентября во Львове. Через три дня "сине-желтые" сыграют с испанцами на выезде.

Что ни гол, то шедевр. Малиновский расстрелял Серию А своей пушкой – видео и стиль ударов