Украина

Динамо определилось с транслятором всех товарищеских матчей и возьмет Кадири на второй тренировочный сбор.

Сборная Украины официально договорилась о еще одном спарринге в 2021 году.

Карпаты продали игрока, за которым следили Реал Динамо и Шахтер – львовяне оформили рекордный трансфер.

Динамо и Шахтер узнали первых соперников в Юношеской Лиге УЕФА – Барселона едет в Киев, все результаты жеребьевки

"До Шахтаря не ревнує": донька зіркового капітана Динамо закохала світ, працювала на ТК Футбол, втілює американську мрію

Мир

Барселона в Кубке Испании не без проблем одолела Райо Вальекано. Лионель Месси вернулся в стартовый состав забитым голом.

Мартин Эдегор покинул Реал и стал игроком лондонского Арсенала.

Томас Тухель дебютировал во главе Челси с ничьей. В свою очередь Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл последней команде АПЛ.

Ювентус еще на шаг приблизился к финалу Кубка Италии, но теперь на пути к трофею Антонио Конте и его Интер.

Ібрагімовіч та Лукаку йшли до конфлікту ще з Манчестера – усі епізоди дуелі, яка вибухнула матюками в дербі Мілана

Украинцы за рубежом

Руслан Малиновский забил в Кубке Италии, Аталанта перестреляла Лацио и прошла дальше.

Тарас Качараба впервые сыграл за Славию в чемпионате Чехии – дебют пришелся на огненный матч с восемью голами.

Спаситель и ракета Швед: украинец рвется на Евро, пишет историю суперголами – бельгийские СМИ и фанаты заценили

"Зінченко може все": українець оголив слабке місце і показав прогрес, а Манчестер Сіті знайшов ідеального захисника