Украина официально договорилась о еще одном спарринге в 2021 году
Президент УАФ Андрей Павелко объявил о договоренности касательно проведения очередной товарищеской встречи для сборной Украины.
Сборная Украины сыграет с Болгарией в рамках контрольного поединка, сообщил Павелко на своей странице в Facebook.
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Матч запланирован на 11 ноября. Отмечается, что сборная Украины может договориться о еще один спарринге для команды Шевченко, а все товарищеские встречи состоятся на территории нашей страны.
Отметим, что команда Шевченко к этому определилась со спарринг-партнерами перед Евро-2020. Украина встретится с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).
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