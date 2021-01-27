Сборная Украины сыграет с Болгарией в рамках контрольного поединка, сообщил Павелко на своей странице в Facebook.

Украина могла организовать товарищеский матч с Аргентиной за впечатляющую сумму, – Франков

Матч запланирован на 11 ноября. Отмечается, что сборная Украины может договориться о еще один спарринге для команды Шевченко, а все товарищеские встречи состоятся на территории нашей страны.

Отметим, что команда Шевченко к этому определилась со спарринг-партнерами перед Евро-2020. Украина встретится с Бахрейном (23 мая), Северной Ирландией (3 июня) и Кипром (7 июня).

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