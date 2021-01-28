Барселона в финале Суперкубка Испании не только потерпела поражение, а и потеряла на два матча Месси – Лео не сдержал эмоций, ударив Вильялибре и получив дисквалификацию. К счастью для каталонцев, календарь "блаугранас" позволял обойтись без Лионеля даже в трёх поединках подряд. В 1/16 финала Кубка они прошла Корнелью, в Ла Лиге подопечные Рональда Кумана уверенно били Эльче, а 1/8 финала Кубка в соперники выпала четвёртая команда Сегунды – Райо Вальекано.

Тренерский штаб Барселоны довольно ожидаемо провёл ротацию. В основу попали Нето, Араухо, Фирпо, Тринкау и Пуч, который отметился голом в предыдущей встрече. Впрочем, лидеров тоже хватало – на поле вышли де Йонг, Бускетс, Гризманн и Лангле. Что самое главное, в стартовый состав вернулся и Лионель Месси.

Барселона последнее время приучила к куче проблем в своей игре, поэтому первый тайм против Вальекано даже удивил – настолько убедительно выглядели каталонцы. "Благранас" не поднимали темп и не очень интенсивно шли в прессинг, но уверенно держали мяч и шикарно открывались между линиями. При этом особого плана на игру Рональд Куман не подготовил, играя в 4-3-3 с фирменным подъёмом опорников в штрафную при смещении Месси в глубину. Для Райо Вальекано этого хватило – мадридцы до перерыва ничего, кроме двух ударов с дистанции по воробьям и ряда стандартов, не придумали.

Барселона же могла открывать счёт уже на 2-й минуте, когда Мингеса замыкал прострел Фирпо на угол вратарской. Оскару помешали пробить, но через шесть минут на правый край штрафной ворвался Тринкау – португалец упал после подката защитника, однако мадридский арбитр фола в этом эпизоде ​​не увидел.

На 11-й минуте Месси рывком по правому флангу усадил на жёлтую карточку Комесанью, после чего исполнил хитрую подачу со штрафного. Араухо к ней немного не дотянулся, но мяч так упал, что македонскому голкиперу Димитриевски пришлось парировать перед собой! Де Йонг на добивание не успел. Через девять минут де Йонгу выпал новый шанс отличиться – на этот раз он в подкате замыкал передачу Фирпо на линию вратарской, но "круглый" попал в перекладину! В следующей же атаке Месси проверил бдительность Димитриевски дальним ударом – македонец был внимательным.

В середине первого тайма Райо Вальекано удалось несколько выровнять ход встречи, организовав несколько стандартов, но проблем для Барсы они не составили. Каталонцы же после перевода духа снова взялись долбить оборону подопечных Андони Ираолы, что быстро вылилось в ряд голевых моментов. Лучший из них случился на 35-й минуте, когда "блаугранас" вылетели в контратаку 4-в-2 с вбеганием Тринкау на правый край штрафной – Димитриевски парировал, но прямо на Пуча. Рики же на замахе эффектно убрал нескольких защитников, после чего пробил в почти пустые ворота метров с 11-ти. Быть бы голу, если бы Мартос в последний момент не бросился под удар – мяч рикошетом от него попал в перекладину!

Ешё через минуту де Йонг раскрутился перед штрафной и отдал пас на левый край, откуда выстрелил Гризманн – Димитриевски спас! На 39-й минуте в эту же зону на дриблинге ворвался Месси, который тоже покатил под удар Гризманну – мимо! Уже перед свистком на перерыв Лео включил технику и упал на этом же участке поля, но пенальти арбитр не назначил. В конце концов, отдыхать команды ушли при нулях на табло.

Второй тайм начался без замен. Барселона продолжила обострять в среднем темпе, едва не открыв счёт на 49-й минуте со штрафного – Месси попал в перекладину. Таким образом, каркас в третий раз спас Райо от гола. Каталонцы провели несколько быстрых атак, одна из которых завершилась слабым ударом-отскоком от Гризманна метров с шести в руки Димитриевски, но и Райо Вальекано неожиданно начал добавлять в активности. Гости отбивались не без проблем.

Казалось, что класс мадридцев не создаст Барсе проблем, однако на 61-й минуте прозвучал первый тревожный звоночек: Альваро Гарсия, который только вышел на поле, получил мяч на линии штрафной, развернулся и мощно выстрелил в дальний угол – Нето парировал. Гости намёка не поняли, за что и были наказаны. На 63-й минуте Альваро Гарсия получил передачу на ход по правому флангу от Трехо, на финте убежал от Лангле в штрафную и с острого угла пробил по воротам – Нето парировал, но Фран Гарсия сыграл на добивании! 1:0!

Встревоженный Рональд Куман в ответ провёл тройную замену, бросив на спасение Барсы Альбу, Педри и Дембеле. Каталонцы же забили в ответ уже на 65-й минуте усилиями де Йонга, которому удалось вырваться на свидание с голкипером – к счастью для Райо, Фрэнки попал в офсайд. К сожалению для Райо, Фрэнки не сдался: на 70-й минуте он протащил мяч в центре и неожиданно разрезал оборону пасом на Гризманна, а тот вышел на ворота вместе с Месси – в завершении эпизода Антуан покатил на Лео, а капитан сравнял счёт. 1:1!

В последующие 10 минут Райо Вальекано удавалось держать Барселону на расстоянии, но о контригре со стороны мадридцев уже не шло речи. Подопечные Андони Ираолы просто ждали свистка. Команда Рональда Кумана, однако, не хотела переводить игру в третий подряд овертайм: на 80-й минуте Месси забросил мяч за спины защитников под прострел Альбе, а тот прострелил с левого края штрафной на де Йонга – 1:2. Хозяева пропустили два идентичных гола.

После этого гости успокоились, даже позволив себе пижонство. В частности, на 90-й минуте Месси ворвался в штрафную и накрутил там практически всю оборону, но в концовке эпизода Лео с метра пробил мимо ближнего угла. Райо пытался устроить нечто похожее на навал, но ничего, кроме нескольких забросов в штрафную, мадридцам выжать не удалось. В конце концов, финальный свисток зафиксировал волевую победу "блаугранас". Барселона празднует выход в четвертьфинал Кубка Короля!