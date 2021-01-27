Кубок Италии, 1/4 финала

Ювентус – СПАЛ – 4:0

Голы: Мората, 16 (п), Фработта, 33, Кулусевски, 79, Кьеза, 90+4

Команде Андреа Пирло на этой стадии турнира достался самый легкий соперник – единственный коллектив, который не играет в элите. Однако недооценивать СПАЛ не стоит. Это в 1/8 финала сделал Сассуоло и жестко поплатился. Туринцы тоже вышли далеко не основным составом, но длина скамейки запасных позволяет кардинально не проседать в классе.

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Именно в таких матчах резервисты должны доказывать свои амбиции. Правда, первый гол создали лидеры. Викари в собственной штрафной завалил Рабьо. Арбитр сначала показал французу желтую за симуляцию, поэтому вмешался видеоасистент. После просмотра повтора сомнения отпали – пенальти. Мората подошел к отметке и уверенно забил.

Недолго пришлось и второй мяч. Кулусевси самостоятельно прорвался в штрафную СПАЛа, качнул сразу нескольких соперников и отпасовал под удар Фработте. Джанлука прицельным ударом вогнал мяч под самую штангу. Нельзя сказать, что гости стушевались. Напротив, у ворот Буффона начала время от времени возникать острота. Самым опасным получился выстрел Флоккари. Однако до перерыва счет больше не менялся.

После отдыха Юве был настроен увеличить преимущество. Туринцы изрядно зажали своего соперника, а моменты забить были у Демираля и Кулусевски. СПАЛ выстоял и стал пытаться "кусать" в ответ. Получалось так себе. Мастерства защитников "бьянконери" хватало даже для того, чтобы успевать исправлять собственные ошибки.

Ближе к середине второго тайма темп окончательно "просел". Главным событием стала травма Мораты, из-за которой Альваро покинул поле. СПАЛ отчаянно атаковал, но нехватка мастерства не позволяла довести дело хотя бы до завершающего удара. А на 79-й минуте гости пропустили третий. Заслуженный гол забил Кулусевски, воспользовавшись пасом Кьезы. Уже в компенсированное время Федерико довел счет совсем до неприличного.

Финальный свисток зафиксировал убедительную победу Ювентуса. В полуфинале Кубка Италии на команду Андреа Пирло ждет первый в этом розыгрыше по-настоящему серьезный соперник. Чтобы выйти в финал придется одолеть Интер во главе с Антонио Конте.

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