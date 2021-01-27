"Зелено-белые" буквально ворвались на трансферный рынок, продав своего воспитанника в топ-клуб.

Львовские Карпаты осуществили первый трансфер в сезоне.

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Полузащитник "зелено-белых" Максим Хлань стал игроком луганской Зари, сообщает официальный сайт львовского клуба. В соответствии с соглашением, Карпаты дополнительно получат процент от следующей продажи футболиста из Зари в третий клуб.

Сумма трансфера не сообщается, однако исполнительный директор львовян Ростислав Ящишин заверил, что переход Хланя стал рекордным трансфером в истории Второй лиги.

К слову, в свое время Максимом активно интересовалось Динамо и Шахтер, а мадридский Реал даже предложил юному полузащитнику контракт.

Напомним, Хлань уже успел дебютировать в УПЛ – в июне 2020 года он сыграл в матче против Львова (1:1).

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