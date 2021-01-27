Завершилась жеребьевка 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА 2020/21. С кем сыграют Динамо и Шахтер – читайте в этой новости на "Футбол 24".

В сезоне 2020/21 УЕФА изменил регламент турнира из-за коронавируса. Привычного группового этапа нет, зато Юношеская Лига УЕФА стартует с 1/32 финала и пройдет по кубковой системе. Команды были разбиты на две подгруппы – Путь Лиги чемпионов (32 клуба, которые участвовали в групповом турнире ЛЧ) и Путь чемпионов лиг (победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций рейтинге УЕФА, которые не были в Пути Лиги чемпионов).

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Соответственно, Динамо U-19 и Шахтер U-19 находились в Пути Лиги чемпионов, но на данной стадии турнира не могли сыграть между собой. Также УЕФА разводит клубы из Украины и России – других ограничений не было предусмотрено. На стадиях 1/32 и 1/16 финала команды пойдут двумя разными путями, которые затем объединятся в 1/8 финала, сообщает официальный сайт УЕФА.

Результаты жеребьевки 1/32 финала Юношеской Лиги УЕФА

Шахтер U-19 – Порту U-19

Динамо U-19 – Барселона U-19.

Поединки 1/32 финала пройдут 2 и 3 марта. Данная стадия Юношеской лиги УЕФА, как и все последующие, состоит из одного матча. Финальный этап Юношеской Лиги УЕФА 2020/21 пройдет в швейцарском Ньоне с 17 по 20 мая.

Напомним, в сезоне 2019/20 Шахтер U-19 не вышел из группы Юношеской лиги УЕФА, а Динамо U-19 вылетело от Динамо Загреб в 1/16 финала.

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