Олександр Зінченко допоміг Манчестер Сіті очолити турнірну таблицю Прем'єр-ліги. "Футбол 24" зібрав реакцію на гру хавбека збірної України проти Вест Вест Бромвіча (0:5), яка стала для нього п'ятою поспіль в АПЛ.

Можна стверджувати, що 24-річний український універсал повернув собі статус основного гравця Манчестер Сіті. Принаймні, на цьому етапі сезону. Із шести матчів, які Зінченко провів у чемпіонаті Англії 2020/21, п'ять він відіграв саме у січні, а в чотирьох із них провів на полі всі 90 хвилин. Олександр став важливим елементом у захисній ланці "містян", які впевнено втримують статус найкращої оборони Прем'єр-ліги – лише 13 пропущених м'ячів у 19-ти поєдинках (третій результат у топ-5 лігах Європи). Після дещо непереконливих результатів у листопаді-грудні команда Хосепа Гвардіоли набрала крейсерську ходу та вирвалася в лідери турнірної таблиці. Востаннє Манчестер Сіті йшов з поля без перемоги ще 15 грудня, а в останніх 11-ти поєдинках неодмінно святкував тріумф, пропустивши за цей час лише 3 м'ячі.

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Головними героями дуелі з Вест Бромвічем стали Жоау Канселу та Ілкай Гюндоган, які провели чи не найкращий матч у сезоні. Нестримного вчора португальця взагалі охрестили "ідеальним фланговим захисником" для Гвардіоли. Після непереконливого дебютного сезону екс-гравець Ювентуса нарешті демонструє свою найкращу гру. Ту, яку так хотів бачити іспанський наставник.

Зінченко на фоні Канселу і Гюндогана був, можна сказати, непомітним, але українець все ж зробив свій внесок у командний успіх, який не залишився без уваги англійських видань. До слова, у вчорашньому матчі українець отримав від Гвардіоли можливість зіграти на рідній позиції. Другий тайм Олександр відіграв саме у центрі півзахисту, але було помітно, що такої практики бракує – 11-й номер Сіті почувався дещо невпевнено. Не розчарував, але і без блиску. Приблизно так і оцінили українця провідні ЗМІ.

7.4 від Sofa Score – середній бал у складі "містян". Цікаво, що Зінченко виграв одразу 5 верхових дуелей (!), але втратив м'яч цілих 20 разів (найбільше у складі обох команд). Також жодного разу не пішов у дриблінг, а от точність передач була традиційно високою для українця – 89%.

Інший статистичний портал – WhoScored – поставив Олександру 7.5. Це друга оцінка серед захисників Манчестер Сіті після феноменального Канселу (португальця оцінили в 9.7), а також повторення найкращого особистого результату в сезоні. Такий же бал Зінченко отримував у поєдинку з Брайтоном (1:0).

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90min оцінив Зінченка "вісімкою" – найвищий бал серед усіх захисників Манчестер Сіті разом із Канселу. "Забезпечував своїй команді реальну загрозу для опонента на лівому фланзі. Фактично, протягом більшої частини поєдинку грав лівим півзахисником".

"Сімка" від Manchester Evening News. "Вийшов на позиції лівого захисника, а по перерві почав грати у півзахисті. Саме в тій ролі, у якій він виділяється у своїй національній збірній". Найкращими профільне видання визнало Канселу та Гюндоган – у обох по "дев'ятці".

Автори у пабліку Man City Report (майже 55 тисяч читачів) в захваті від універсалізму гравця збірної України. "Лівий захисник, центральний півзахисник, опорний півзахисник. Створити момент або повернути володіння – Олександр Зінченко може це все".

Left-back

Central midfield

Defensive midfield

Creating Chances

Recoveries



Aleks Zinchenko can do it ???!#MCFC | #WBAMCI | #ManCity pic.twitter.com/uRTOD0V91Z — Man City Report (@cityreport_) January 26, 2021

Портал City Xtra підкреслив, що українець набрав чудову форму. "Розпочав на позиції лівого захисника, де почувався комфортно, інколи підключаючись до атак. Після кількох замін від Гвардіоли перейшов у центр поля, де теж виглядав непогано. Діяв просто і надійно, переконавши, що перебуває в хороших кондиціях", – оцінка 8.

Інші відомі ЗМІ обмежилися лише оцінками, без їхніх пояснень. Зінченко отримав 7.8. від Football Critic, майже стільки ж від BBC – 7.42. Eurosport та Sky Sports поставили Олександру "сімку" (від останнього такий же бал отримали одразу 9 гравців Манчестер Сіті).

Сіті завдяки неймовірному ривку став лідером Прем'єр-ліги, а в найближчих поєдинках спробує розвинути свій успіх. Протягом наступних двох тижнів команда Хосепа Гвардіоли зіграє проти Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Ліверпуля, а в середині лютого "містян" очікує двобій із Тоттенхемом. Олександр Зінченко, який вкотре повернув довіру тренера та знову став основним, повинен отримати свої ігрові хвилини бодай у кількох поєдинках. Кайл Вокер лише відновився від пошкодження, але з таким Жоау Канселу його місце в основі не підлягає сумнівам. Хіба що Пеп повернеться до своїх традиційних експериментів, як от португалець зліва в обороні. Але Зінченка вже стільки разів списували та "продавали" в інші клуби, що нові випробування для одного з лідерів збірної України вже не здаються чимось надзвичайним.

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