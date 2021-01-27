Марьян Швед неожиданно оживает в Мехелене. Игрок сборной Украины делает серьезную заявку в адрес Андрея Шевченко, хотя еще совсем недавно несколько раз находился в шаге от бойкота.

Швед оформил дубль плюс голевой пас в матче чемпионата Бельгии против Васланд-Беверена. После годового игнора от Нила Леннона в Селтике и не меньших проблем в Мехелене, где главный тренер публично и крайне жестко отчитывал 23-летнего украинца, случился внезапный прогресс, которого уже и не ждали. Победный гол Шведа Мускрону в конце 2020 стал неплохим таким анонсом. Да, в настоящее время экс-лидер Карпат забивает только борцам за выживание. Но и его нынешний клуб еще в декабре находился в 3 очках от последнего места. И похоже, именно прозрение Марьяна помогло начать впечатляющую серию.

"Якщо ти хочеш бути одинаком – йди грати в більярд": як у Шведа виникли грандіозні проблеми в Мехелені – що відбувається?

"Желто-красные" выиграли 6 из последних 7 матчей в первенстве Бельгии. От беспомощного аутсайдера до борца за еврокубковый плей-офф - такой путь прошла команда украинца за какой-то месяц. "Швед спаситель", - раздается на первых полосах бельгийских газет. Gazet van Antwerpen называет вингера сборной Украины главным победителем матча, который вырывает 3 очка в компенсированное время в игре, где его партнеры сами себе создали проблемы и профукали большое преимущество. Издание отмечает, что если бы не единственное в этот период поражение от Стандарта, Мехелен превзошел бы свою историческую серию из 6 подряд триумфов в рамках элитного дивизиона из 1991 года, когда даже удалось стать вице-чемпионами.

Абсолютно лучший в том числе и по версии WhoScored (9,1): 7 ударов, 3 созданных момента, оба попадания в створ - смертельные для соперника. Больше всего среди игроков средней и атакующей линии обеих команд контактировал с мячом (56). Никого не сбивали чаще (заработал на себе 3 фола). Более того, украинский вингер еще и умудрился стать лучшим по количеству отборов (3). Приличная и точность передач при постоянных обострениях (83,3%), хотя его партнер по креативу Мрабти (87,1%) показывает, что есть место для развития.

Voetbalkrant восхищается тем, как Швед комбинирует в паре с полузащитником сборной Швеции Керимом Мрабти: "Малинва" работает гораздо лучше, чем на старте сезона. Поразительно, насколько хорошо Швед и Мрабти находят друг друга. Украинец отдал идеальный глубокий пас, а затем дважды очень красиво завершил моменты голами после быстрых атак. С дуплетом голов и ассистом Шведа не нужно долго искать игрока матча". На сайте портала фанаты уже кричат, что видят его в основе местного гранда Андерлехта и хотят футболку украинца.

Болельщики заценили изменение подхода Марьяна, который казался слишком эгоистичным в прошлых играх, а теперь стал больше делиться с партнерами. "У него есть скорость, навык забивать – наш лучший игрок в ситуациях 1 на 1". Они уже не сомневаются: "Нужно выкупать контракт или брать еще на год в аренду". Трансфермаркт снизил стоимость Шведа до каких-то 650 тысяч евро, однако Селтик отдал за него Карпатам целых 2 миллиона и вряд ли захочет терять деньги. Хотя все в руках его нынешних боссов: шотландцы согласились на опцию выкупа игрока после завершения аренды в бельгийский клуб.

"Кажется, я никогда не видел того, что в последние недели. Это чистая скорость, эта острота действий. Какой фланговый игрок. Один Швед пусть возвращается автобусом, остальные игроки команды - пешком. Насколько же слабая вторая половина. Опять! Спасибо, Швед - перевернул катастрофический конец матча и занес нам 3 очка сегодня". Находится место уже и для больших мечтаний о новых взлетах: "Если усилить команду надежным центральным защитником и забивным нападающим, можем с помощью украинца побороться за топ-4".

Radio Reflex придумало Шведу новое прозвище: "Уже второй раз за месяц принес команде победу на финишном отрезке. А еще несколько недель назад его клеймили в Мехелене из-за плохого отношения к работе в команде. Но затем отчасти именно благодаря сильным выступлениям Шведа Ракеты команда вcкочила на 10 место, отставая всего на 3 очка от 6-го. В свою очередь отрыв от зоны вылета составляет уже 10 баллов". Nieuwsblad восхваляет "безусловно, сумасшедшую игру Шведа - триумфатора матча". Тонкий первый голевой удар, упущенный момент и финальный выстрел, который отправляет соперника все глубже на дно таблицы. "Новый талисман Мехелена", - а это уже раздает комплименты телеканал Eleven Sports.

Поют оды Марьяну и его звездные партнеры. Игор де Камарго, экс-форвард сборной Бельгии, Хоффенхайма и Боруссии М хвалит украинца. В частности, 37-летний нападающий радуется, что удалось найти нужный переключатель в голове довольно замкнутого форварда, который почти не владеет английским: "Он действительно счастлив сейчас. Это именно тот парень, который вполне заслужил эти голы. Это непросто - уехать за границу, в Бельгию, где другой менталитет. Он успел адаптироваться к соревнованиям. В последнее время Швед осознал, что нужно делать. Мы с ним хорошо поговорили. Наша команда прекрасно справилась с ним".

Вице-капитан Мехелена Роб Схофс добавляет: "Как и в игре с Мускроном, он сыграл решающую роль. Швед демонстрирует немало качества в игре с мячом. Он уже изрядно поднялся за последние недели, просто расцвел. Это можете увидеть и вы: на поле он всегда пытается найти свой момент, но также начинает замечать нас, своих товарищей по команде. Он решает, значим своими голами и хорошей игрой. Такие его действия нужны нам, ведь мы снова и снова создаем много голевых моментов".

Конечно, Шведу еще нужно много поработать, чтобы подкрепить свой новый статус "абсолютной жемчужины" в среде фанатов Мехелена и претендовать на возвращение в сборную, где сыграл пока только 2 товарищеских матча. Но он уже прошел немалый путь. Если продолжит в том же продуктивном духе, Шевченко может доверить место на Евро-2020. Правда, конкуренция среди вингеров все еще высока. Ветераны не планируют сдавать позиции, молодые претенденты держат марку.

В Бельгии Марьян нередко оказывается на позиции левого вингера, хотя ранее чаще выступал на правом крыле атаки. Его универсальность и дальнейшие успехи на европейских полях могут стать решающим козырем. Ну, а пока констатируем: завелся он как раз вовремя, чтобы попробовать успеть запрыгнуть в последний Евро-вагон. Как минимум главный тренер Мехелена, ранее очень сетовавший на поведение украинца, теперь раскрывает большие планы на него: "Было бы здорово оставить этого Шведа на постоянной основе".

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