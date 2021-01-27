Пражская Славия в гостях разгромила злинский Фастав. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Чехия, Лига 1, 12-й тур

Фастав Злин – Славия Прага – 2:6

Голы: Цедидла, 48, Познар, 74 – Олаинка, 3, Кухта, 11, 17, 45, Сима, 36, Муса, 89

Удаление: Слова, 75 (Злин, вторая желтая карточка)

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Лидер чемпионата Чехии в гостях встречался с середняком первенства Злином. Гости вышли вперед уже на третьей минуте – нигерийский форвард Питер Олаинка положил начало разгрома. Впоследствии Ян Кухта в течение шести минут оформил дубль, а на последней минуте первого тайма забил третий раз. Между голами чеха успел отметиться и сенегалец Абдалла Сима.

Украинский защитник Славии Тарас Качараба вынужденно дебютировал за пражскую команду уже на 18-й минуте, заменив Давида Говорку, который получил травму.

Казалось бы, такой счет был полностью деморализовать соперника, однако сразу после перерыва Мартин Цедидла сократил отставание, добив сферу после навеса в штрафную. В середине второго тайма Томаш Познар зажег свет надежды в сердцах болельщиков Злина. Но уже через минуту Тобиас Словак увидел перед собой вторую желтую карточку и оставил хозяев в меньшинстве. На предпоследней минуте гости реализовали численное преимущество – Петар Муса поставил жирную точку в матче.

Победа позволила Славии закрепиться на вершине турнирной таблицы – после 16-ти туров команда украинца опережает ближайшего преследователя уже на 9 очков.

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