Ганский хавбек "бело-синих" Абдул Мохаммед Кадири будет готовиться ко второй части сезона вместе с основой.

Как известно, киевское Динамо, после нескольких дней отдыха в Киеве, 29 января отправится на второй зарубежный сбор, который пройдет в Турции.

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Вместе с основой отправится и полузащитник Абдул Мохаммед Кадири, который пропустил первый сбор из-за курьезного повреждения. По сообщению издания Meta Ratings, игрок, у которого диагностировали проблемы с голеностопом, подвернул ногу на скользком снегу. Сейчас футболист уже восстановился и готов к работе в общей группе.

Напомним, Кадири недавно вернулся из российского Арсенала, где находился на правах аренды.

На сборах в Турции Мирча Луческу запланировал пять контрольных матчей, в которых соперниками киевлян будут болгарский Лудогорец, грузинское Динамо, болгарский ЦСКА, македонская Шкендия и белорусский БАТЭ.

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