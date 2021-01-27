Аталанта принимала Лацио в матче 1/4 финала Кубка Италии. Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта – Лацио.

Аталанта и Лацио порадовали болельщиков интересным результативными поединком. Бергамаски открыли счет во встрече, но гости из столицы быстро ответили двумя голами.

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Лидер сборной Украины Руслан Малиновский не собирался идти на перерыв в статусе аутсайдера, и в конце тайма удачно заавершив прострел из правого фланга.

На старте второго тайма Аталанта осталась в меньшинстве, но это не помешало хозяевам дожать Лацио и завоевать путевку в следующий раунд турнира.

В полуфинале Кубка Италии Аталанта встретится с победителем пары Наполи – Специя.

Малиновский голом помог Аталанте перестрелять Лацио и выйти в полуфинал Кубка Италии